سفارة كازاخستان تحتفل بالذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد.. القاهرة أحد الشركاء

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احتفلت سفارة كازاخستان في القاهرة، اليوم الخميس، بالذكرى الـ 30 لاستقلال البلاد من خلال معرض صور رصد فيه تطور البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وتخليها عن السلاح النووي، وكذلك رصد لطبيعتها وتطور ثقافتها، وشارك في الاحتفالية عدد من البعثات الدبلوماسية يتقدمهم سفير أوكرانيا في القاهرة ايفهين ميكيتينكو، وقنصل بيلاروسيا في القاهرة الدكتورة مارينا شيفيلوفا.

وقال نائب سفير كازاخستان بالقاهرة يربولاط جارقينبايولي، إن السياسة الخارجية لكازاخستان تتبع منهج التوازن متعدد الاتجاهات مع التركيز على التعزيز القوي للمصالح الوطنية والدفاع عنها في الساحة الدولية.

وأشار إلى الدور الذي لعبه مؤسس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، في الكفاح من أجل نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، واتضح ذلك من خلال دوره في منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأشار إلى أن بلاده تتولي حاليا رئاسة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022 ويتم حاليا العمل على تحويله من منصة الحوار إلى منظمة دولية كاملة.

وتابع: نواصل العمل بنشاط لتعزيز العلاقات المصرية- الكازاخية، باعتبار أن القاهرة بحق أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في شمال إفريقيا، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وزاد تطور العلاقات بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان في فبراير 2016 في تعزيز الشراكة بين بلدينا.

من جانبه قال الكاتب أحمد المسلماني، إن كازاخستان قدمت نموذجا للحداثة والاستقرار في العالم، مشيرا إلى أن تتبنى استيراتيجية في عام 2050، أن تكون واحدة من أفضل 30 دولة على مستوى العالم.

وثمن المسلماني العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في محاربة التطرف في القارة الآسيوية.

وقال الدكتور أحمد عبده طرابيك، الخبير في الشؤون الآسيوية، إن مؤسس كازاخستان نجح في منع وقوع حرب أهلية عقب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، وضرب نموذجا مثل نهرو في الهند، مشيرا إلى أن قرار التخلي عن السلاح النووي كان له اهتمام وصدى دولي واسع سواء، كما أن له دور كبير في العالم الإسلامي.