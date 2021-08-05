مواطن يهدد بالانتحار من أعلى برج محمول في الدقهلية: مش قادر أدفع مصروفات المدارس (صور)

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هدد مواطن بمحافظة الدقهلية، الخميس، بالانتحار من أعلى برج إحدى شركات الاتصالات بمدينة الجمالية بسبب ادعائه عدم قدرته على سداد المصروفات المدرسية لأبنائه ومطالبته بإعفائهم منها.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بتلقي مأمور مركز الجمالية بلاغا بصعود مواطن لأعلى برج إحدى شركات الاتصالات مهددا بإلقاء نفسه من أعلى البرج والانتحار.

انتقل ضباط مباحث مركز الجمالية لمكان البلاغ وتبين وجود شخص أعلى برج الاتصالات يدعى أحمد محمد صابر، 39 سنة، لا يعمل، وبالتفاوض معه أكد أن لديه 3 أبناء بالمدارس ولا يستطيع دفع المصروفات الدراسية لهم، ويطالب بإعفاء أبنائه من المصروفات، مؤكدا أن زوجته تطالبه بدفع مصروفات الدراسة وهو لا يعمل ولا يستطيع دفعها.

وتجمع عدد كبير من المواطنين حول المكان الموجود فيه البرج وسط دعوات الأهالي بعدم سقوطه من شدة الحرارة.

وبعد نصف ساعة من التفاوض بين ضباط الشرطة والمواطن، تمكن الضباط من إقناعه بالنزول من أعلى البرج على أن تتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإعفاء الأبناء من المصروفات، أو تدخل إحدى الجمعيات الخيرية لدفعها.

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية

مواطن يهدد بالانتحار من اعلى برج محمول فى الدقهلية