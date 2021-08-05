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إنبي يتعاقد مع مهاجم المصري

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إنبي يتعاقد مع مهاجم المصري إنبي يتعاقد مع مهاجم المصري

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نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير، في التعاقد مع أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ووقع أحمد جمعة على عقود الانتقال للفريق البترولي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل، في صفقة إنتقال حر، وذلك بعد جلسة عقدها اللاعب مع مسؤولي إنبي في حضور وكيل أعماله.

وكان حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي طلب من إدارة النادي ضرورة تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل في ظل النقص العددي في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

ويعد أحمد جمعة، هو ثاني صفقات انبي الصيفية، بعد أن تعاقد النادي مع عمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي.

المصرى اليوم

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