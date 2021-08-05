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تأكد غياب على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن مباراة تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمام منتخب إسبانيا والمقرر لها يوم السبت القادم بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى تعرض له خلال المشاركة في مباراة فرنسا بالدور قبل النهائي.

وخضع على زين للكشف الطبي فور عودة المنتخب إلى مقر الإقامة في القرية الأولمبية بطوكيو وتأكد غيابه عن المباراة حيث تمسك اللاعب بإستكمال لقاء فرنسا رغم الألام التي تعرض لها بعد التعرض للإصابة من أجل مساعدة المنتخب في المباراة حيث تحامل على نفسه في الشوط الثاني.

وقرر الجهاز الفني منحه راحه من مباراة إسبانيا يوم السبت القادم في تحديد المركز الثالث.