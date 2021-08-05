الشناوي يعود لحراسة مرمي الاهلي أمام سيراميكا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى حماية عرين المارد الأحمر بداية من مواجهة سيراميكا، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، على ستاد الأهلى وي- السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الحارس عقب مشاركته مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

وانتظم خماسي الأهلي الدولي، محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، في مران الفريق، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد منحهم راحة سلبية عقب العودة من اليابان وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.