أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الشناوي يعود لحراسة مرمي الاهلي أمام سيراميكا

Print
الشناوي يعود لحراسة مرمي الاهلي أمام سيراميكا الشناوي يعود لحراسة مرمي الاهلي أمام سيراميكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب ، إلى حماية عرين المارد الأحمر بداية من مواجهة سيراميكا، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، على الأهلى وي- السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الحارس عقب مشاركته مع الأولمبى في أولمبياد طوكيو.

وانتظم خماسي الأهلي الدولي، محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، في مران الفريق، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد منحهم راحة سلبية عقب العودة من اليابان وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم