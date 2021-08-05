هل يسير بن شرقي على خطى فرجاني ساسي .. تعرف على التفاصيل

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علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، ان مسؤولو الدحيل القطري، قاموا بفتح خط مفاوضات مع اشرف بن شرقي، نجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تمهيدا لضمه.

وقام مسؤولو الدحيل، بالتحدث مع اللاعب ووكيله عن طريق وساطة فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق واللاعب الحالي في صفوف الدحيل القطري.

وما ساعد الدحيل في الدخول بمفاوضات مع النجم المغربي، هو عدم توصل اللاعب لإتفاق مع الزمالك، حول تجديد تعاقده، بعد الخلاف على القيمة المادية لعقد اللاعب، حيث حدد الزمالك مبلغ مليون و800 الف دولار، بالإضافة لحملة إعلانية وزيادة سنوية في العقد، لكن اللاعب طلب الحصول على اكثر من 2 مليون دولار في الموسم الأول وزيادة سنوية في العقد وزياد قيمة الحملة الإعلانية، وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات بين اللاعب والقلعة البيضاء، وهو ما ادى إلى اعلان الزمالك عن توقف المفاوضات في الوقت الحالي، ولكن قال مسؤوليه ان السبب هو خوض الفريق لمواجهات الحسم في بطولة الدورى العام، وان الاتفاق تم مع اشرف بن شرقي بعد ترحيب اللاعب بالتجديد.

الجدير بالذكر ان عقد اشرف بن شرقي ينتهي مع الزمالك خلال الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير المقبل.

وحصل بن شرقي في الموسم الأول مع الزمالك على مليون و447 ألف وثلاثة مائة وستون دولار .

فيما حصل في الموسم الثاني على مليون وربعمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون دولارا.

وفي الموسم الثالث يحصل على مليون وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وخمسون دولارا أمريكيا.