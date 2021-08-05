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معرض "رحلة الكتابة والخط".. استثمار التقنية لخدمة الحرف العربي

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معرض "رحلة الكتابة والخط".. استثمار التقنية لخدمة الحرف العربي معرض "رحلة الكتابة والخط".. استثمار التقنية لخدمة الحرف العربي
د.بلال مختار: الزوار يمكنهم إنشاء مخطوطات تصويرية على شاشة رقمية

معرض

ذكر الخطاط الدكتور بلال مختار أن المملكة تشهد نهضة رائدة في مجال الخط العربي، حيث جاء معرض "رحلة الكتابة والخط" المقام في المتحف الوطني بالرياض، بوصفه واحداً من الفعاليات المتنوعة ضمن مبادرة "عام الخط العربي" التي تبنتها وزارة الثقافة.

وقال "مختار": يؤكّد المعرض على أهمية فن الخط، باعتباره إرثاً حضارياً يعكس الهوية العربية الإسلامية، وهذا الفن الثري، قادر على الاندماج مع تقنيات عديدة، وصور مختلفة، لإخراج عمل فني يراعي أصوله وقواعده.

وأشار إلى تقديم المعرض لجمهوره رحلة فن الخط العربي الذي تطورت أدواته منذ فجر الحضارة العربية بدءاً من الكتابة بالريشة، حتى هذا العصر التقني.

وأضاف: يعد هذا المعرض الأول من نوعه، حيث جمع بين كلاسيكية الخط العربي، وتقنية الذكاء الاصطناعي، متيحاً للزوار إنشاء مخطوطات تصويرية على شاشة رقمية عبر جهاز ذكاء اصطناعي، مما يفتح الباب للبحث والتنقيب عن كيفية الاستفادة من التقنية الحديثة وتطويعها لخدمة فن الخط العربي.

واختتم مختار، الحائز على 15 جائزة في الخط العربي محلياً وعالمياً، حديثه قائلاً: يجب على الفنان الخطاط أن يواكب عصره، ويواجه ما به من تحديات، ويراعي كل تغيير وتطور يطرأ على الحرف العربي، فمن الطبيعي في عصر التقنية الحديثة أن يتطور هذا الفن ليواصل انتشاره، مستمداً قوته من الكلاسيكية، والتعبير من التشكيلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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