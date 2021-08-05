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محكمة سودانية تقضي بإعدام 6 جنود قتلوا متظاهرين

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محكمة سودانية تقضي بإعدام 6 جنود قتلوا متظاهرين محكمة سودانية تقضي بإعدام 6 جنود قتلوا متظاهرين
ينتمون إلى قوات الدعم السريع

محكمة سودانية تقضي بإعدام 6 جنود قتلوا متظاهرين

قضت محكمة سودانية، اليوم "الخميس" بالإعدام على ستة من أفراد قوات الدعم السريع، فيما يتعلق بقتل ستة طلاب متظاهرين في عام 2019 خلال احتجاجات على المصاعب الاقتصادية، في الوقت الذي كان فيه المدنيون يتفاوضون على تقاسم السلطة مع الجيش.

وذكرت المحكمة المدنية في الأُبيض، حيث وقعت القتل، أن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع وتصرفوا بشكل فردي، وأن أفعالهم لا تمتّ بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يتضح بعد إن كان الستة سيطعنون على الأحكام.

وينظر إلى محاكمة جنود من قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في حوادث القتل تلك وغيرها من المزاعم؛ على أنها اختبار لالتزام بالتحول للديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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