الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع اري بابل

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طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الأنجولي اري بابل مهاجم الإسماعيلي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للدراويش.

واستقرت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، برئاسة على أبوجريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على رحيل الأنجولي أرى بابل لاعب الدراويش في نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله في إثبات جدارته مع القلعة الصفراء في الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلي بشكل أساسي في أكثر من مباراة، وتعاقد الإسماعيلي مع أري بابل في بداية الموسم الجاري قادماً من التعاون السعودي.