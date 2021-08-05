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موسيمانى يدفع بأكرم توفيق فى الجانب الأيمن أمام سيراميكا

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موسيمانى يدفع بأكرم توفيق فى الجانب الأيمن أمام سيراميكا موسيمانى يدفع بأكرم توفيق فى الجانب الأيمن أمام سيراميكا

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي على الدفع بأكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن، بالتشكيل الأساسي للفريق، خلال مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها السبت المقبل فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز، والتى ستُقام على أرض ملعب استاد الأهلي وي السلام.

وغاب «توفيق» عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف بسبب منحه راحة عقب مشاركته مع الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وشارك محمد هانى، الظهير الأيمن، فى المباريات الأخيرة للأهلى عقب تعافيه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة السوبر الأفريقى.

المصرى اليوم

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