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نيجيريا تثمّن جهود مع منظمة "التعاون الإسلامي"

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نيجيريا تثمّن جهود السعودية مع منظمة "التعاون الإسلامي" نيجيريا تثمّن جهود مع منظمة "التعاون الإسلامي"
بدعم مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي والزراعي

نيجيريا تثمّن جهود السعودية مع منظمة

استقبل مندوب جمهورية نيجيريا الاتحادية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير يحيى لاوال، في مكتبه بمقر السفارة بالرياض؛ مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المعنية بالمنظمة، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء، وكذلك المندوبون الدائمون في مواجهة التحديات، وتقوية أدوارهم تجاه قضايا المنظمة.

وثمن السفير النيجيري جهود المملكة العربية مع الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك التي تنفذها في العديد من الدول ذات الاحتياج؛ ومنها جمهورية نيجيريا التي شهدت مساهمة المملكة، بدعم مجالات مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر.

وقال: إن التزام المملكة بدعم العمل الإسلامي بالمنظمة لإيمانها القوي بأهمية التعاون بين الدول لرفع المعاناة الإنسانية عن بعض الشعوب، بالإضافة إلى تطلعها لمستقبل الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك الذي يخدم مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جهته أكّد "السحيباني" أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز نشاطات منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الدول الأعضاء ومواجهة القضايا الإسلامية ذات الشأن بالأعضاء، بالإضافة إلى فتح أبواب التشاور بين المندوبين لحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين دول المنظمة في دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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