"إخاء" تطلق "صحتي حياتي" للتوعية بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها

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يعتمد في آلية تنفيذه حضوريًّا أو عن بُعد على إجراء الاختبار القبلي

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فعاليات برنامج "صحتي حياتي" للوقاية من المخدرات؛ بهدف التوعية من أضرار المخدرات، وكيفية الوقاية منها، والذي ينفذه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري.

وقال الأمين العام لمؤسسة رعاية الأيتام "إخاء" صالح الدهمشي، في كلمة له بمناسبة بدء البرنامج وجهها للحضور من الأبناء: بأنه انطلاقًا من حرص حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة، في التخلص من آفة تعاطي المخدرات، وهذه السموم القاتلة، فقد اتخذت المزيد من الإجراءات للحد من انتشارها في المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، واعتمدت العديد من البرامج الهادفة والمناسبة للتخلص من براثن هذه السموم القاتلة.

وأضاف الدهمشي: لا يخفى عليكم أثر تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، ودورها الفتاك في فشل الإنسان وتقويض مستقبله، وتكبيل حياته، وهدم الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية وتدميرها، ولما تتسبّب به المخدرات من أضرار اجتماعية واقتصادية وأسرية، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن تعاطي المخدرات؛ حيث إن لها الكثير من الأمراض الصحية النفسية والآثار السلبية على المتعاطي نفسه وعلى المجتمع والدّولة، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر موت خلايا الكبد، والفشل الكلوي، وقتل الخلايا المناعية للجسم، والأمراض المعدية والسرطانات، وغيرها، إضافة إلى الاكتئاب والحزن وانفصام الشخصية والهلوسة واليأس من الحياة والتوتر والقلق المستمر والاضطرابات والاختلالات، وغيرها العديد من الأضرار التي تفتك بالمتعاطي.

وأكد حرص "إخاء" على وقاية المستفيدين من هذه السموم القاتلة والمدمرة لحياة الإنسان؛ فقد قامت المؤسسة بمجموعة من الإجراءات والاتفاقيات مع المراكز المتخصصة؛ ومن ضمنها إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع مركز "تعارفوا" للإرشاد، بهدف تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان لمستفيدي إخاء، كما تهدف الاتفاقية إلى إكساب المستفيدين المهارات السلوكية والمعرفية للتعامل مع المواقف الحياتية وتوعيتهم بأضرار المخدرات، وذلك لرفع مستوى الوعي لديهم وتجنب براثن هذه السموم القاتلة، إضافة إلى إكساب المستفيدين القدرة على التحكم في انفعالاتهم وتوجيهها توجيهًا سليمًا، وكيفية التفاعل مع المواقف وحل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

من جانبه رحب رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الدكتور سعود المصيبيح، بالاتفاقية والتعاون المشترك مع مؤسسة "إخاء" لتنفيذ البرنامج التوعوي "صحتي حياتي" لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

وقال الدكتور المصيبيح: إن البرنامج ينطلق من دور المركز لتنمية الجوانب التوعوية والوقائية من آفة المخدرات، وبيان أضرارها وعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع، مؤكدًا تميز مركز تعارفوا للإرشاد في تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وفق منهجية علمية مهنية عالية، مشيدًا في هذا الصدد بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، ممثلة في أمينها العام صالح الدهمشي، لما فيه خدمة أبناء المؤسسة.

يذكر أن برنامج "صحتي حياتي" يعتمد في آلية تنفيذه حضوريًّا أو عن بُعد على إجراء الاختبار القبلي الذي يعقد للمتدربين عند التحاقهم بالبرنامج التدريبي؛ لقياس معارفهم ومهاراتهم، والاختبار البعدي الذي يتم للمتدربين في نهاية البرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف التدريبية، إلى جانب طريقة الاجتماع بالمستفيدين، وتتضمن المحاضرات والزيارات الميدانية والجلسات الإرشادية والعلاج السلوكي المعرفي، وتكليف المتدربين بمهمات اجتماعية ومهنية وتقارير، وتاريخ البدء للبرنامج الذي يستمر لمدة 17 أسبوعًا.