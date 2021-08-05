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أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية

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أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية
لمتابعة الإجراءات الاحترازية وشرط التحصين ورصد المخالفين

أمير الرياض بالنيابة يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية

شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق شرط التحصين عند الدخول إلى المنشآت العامة والخاصة ورصد المخالفين.

جاء ذلك إثر اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث تم رصد (10516) مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق (209) منشآت خلال (47122) جولة رقابية قامت بها العديد من القطاعات الحكومية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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