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«فؤاد» تعلن استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية

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«فؤاد» تعلن استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية «فؤاد» تعلن استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه في إطار قيام وزارة البيئة بتطوير البنية المعلوماتية، وذلك اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة تم التنسيق مع إحدى الشركات الرائدة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية، لوضع رؤية نحو استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بوزارة البيئة، بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.

وقد استعرضت الشركة مقترحا تفصيليا للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح، ووجهت وزيرة البيئة بالبدء في إعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن، تمهيداً لإنشاء المرحلة الأولى من النظام والذى سيتضمن أربعة قطاعات بالوزارة وتشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على أهمية التحول الرقمي البيئي واستخدام التكنولوجيا في المجال البيئي، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة والاستثمار الأمثل لها.

المصرى اليوم

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