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قمصان يصحح أخطاء «هداف الدوري» محمد شريف على هامش مران الأهلي

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قمصان يصحح أخطاء «هداف الدوري» محمد شريف على هامش مران الأهلي قمصان يصحح أخطاء «هداف الدوري» محمد شريف على هامش مران الأهلي

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عقد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، جلسة مع محمد شريف، مهاجم الفريق، هداف الدورى، برصيد 17 هدفًا، وذلك على هامش مران الفريق الذي أُقيم صباح اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المواجهة المقرر لها يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز.

وجاءت جلسة «قمصان» مع «شريف» من أجل معالجة بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعب من حيث التمركز داخل الملعب والهروب من الرقابة اللصيقة وضرورة استغلال كل الفرص التي تُتاح له وعدم الوقوع في مصيدة التسلل خلال المباريات.

المصرى اليوم

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