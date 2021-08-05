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وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد عقب الخسارة من فرنسا ويطالبهم بالميدالية البرونزية

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وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد عقب الخسارة من فرنسا ويطالبهم بالميدالية البرونزية وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد عقب الخسارة من فرنسا ويطالبهم بالميدالية البرونزية

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قوة الوطني لكرة اليد، والأداء المشرف والرجولي الذي قدمه طوال دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو حتى وصل إلى المربع الذهبي في منافسات كرة اليد، وتقديم مستوى متميز أمام منتخب فرنسا في مباراة نصف النهائي، والتي انتهت بنتيجة ٢٧-٢٣ لصالح فرنسا.

دعا وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب اليد بنسيان نتيجة مباراة فرنسا، والتركيز للمباراة المقبلة المقرر إقامتها بعد غد السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع، ومواصلة التألق والفوز بها لنيل الميدالية البرونزية لتحقيق إنجاز تاريخي يُحسب لهذا الجيل كأول منتخب مصري وعربي يفوز بميدالية أوليمبية في لعبة جماعية بدورة الألعاب الأولمبية، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني في الفوز بالميدالية البرونزية كأقل تقدير يستحقه المنتخب بفضل ما قدمه من أداء وظهور لافت طوال مراحل منافسات أولمبياد طوكيو.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن منتخب اليد أصبح واحداً من أكبر المنتخبات على مستوى العالم، ويستطيع المنافسة والفوز بألقاب مختلف البطولات التي يشارك بها، لافتاً إلى الدعم والمؤازرة وتشجيع الشعب المصري لأبطال كرة اليد في جميع الظروف، كون هذا المنتخب يجعلنا نشعر بالفخر والسعادة بالمردود الإيجابي الذي يقدمه في المباريات التي يخوضها، والنتائج المتميزة التي يحققها.

المصرى اليوم

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