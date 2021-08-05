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إريكسن لزملائه في إنتر ميلان : سأعود للملاعب قريباً

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إريكسن لزملائه في إنتر ميلان : سأعود للملاعب قريباً إريكسن لزملائه في إنتر ميلان : سأعود للملاعب قريباً

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كشفت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، متفائل بعودته للملاعب خلال فترة قريبة، رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله نتيجة إصابته بسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة يورو 2020.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن إريكسن أبلغ زملاءه في إنتر ميلان أنه سيعود للملاعب في غضون أربعة إلى خمسة أشهر، مضيفا أن حالته الصحية جيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريكسن يخضع في الوقت الحالي لبرنامج إعادة تأهيل عن طريق أطباء الدنماركي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال شهر يونيو الماضي.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن تفاؤل إريكسن يقابله علامات استفهام حول مستقبله الكروي، إضافة إلى أن لوائح «الكالشيو» تحظر الاستعانة بلاعبين يعانون من مشاكل في القلب.

المصرى اليوم

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