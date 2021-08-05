أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبد السميع يكشف تعليمات إيهاب جلال في مشاركته الأولى مع الإسماعيلي

Print
عبد السميع يكشف تعليمات إيهاب جلال في مشاركته الأولى مع الإسماعيلي عبد السميع يكشف تعليمات إيهاب جلال في مشاركته الأولى مع الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


أعرب محمد عبدالسميع، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بمشاركته الأولى، ضمن صفوف الفريق الأول في لقاء بيراميدز.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قد دفع باللاعب الشاب في التشكيل الأساسي، خلال مباراة بيراميدز التي أُقيمت أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال «عبدالسميع»، في تصريحات صحفية : «إيهاب جلال، المدير الفني، طالبني باللعب السهل وإمتاع نفسي وفريقي وعدم الخوف»، مضيفًا : «تعليمات المدير الفني أعطتني الثقة في المشاركة الأولى لي مع الدراويش».

وأضاف : «الفريق يتطور بدون أدنى شك تحت قيادة (جلال)، جميع اللاعبين يحبون الجهاز الفني بسبب قدرته علي رفع الضغوط علينا كلاعبين، وأرى أن الفريق سيكون في مكانة أخرى بالموسم الجديد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك