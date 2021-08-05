عبد السميع يكشف تعليمات إيهاب جلال في مشاركته الأولى مع الإسماعيلي

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أعرب محمد عبدالسميع، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بمشاركته الأولى، ضمن صفوف الفريق الأول في لقاء بيراميدز.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قد دفع باللاعب الشاب في التشكيل الأساسي، خلال مباراة بيراميدز التي أُقيمت أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال «عبدالسميع»، في تصريحات صحفية : «إيهاب جلال، المدير الفني، طالبني باللعب السهل وإمتاع نفسي وفريقي وعدم الخوف»، مضيفًا : «تعليمات المدير الفني أعطتني الثقة في المشاركة الأولى لي مع الدراويش».

وأضاف : «الفريق يتطور بدون أدنى شك تحت قيادة (جلال)، جميع اللاعبين يحبون الجهاز الفني بسبب قدرته علي رفع الضغوط علينا كلاعبين، وأرى أن الفريق سيكون في مكانة أخرى بالموسم الجديد».