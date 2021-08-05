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عبدالعاطي وهلال اول صفقات .. مدير الكزة يكشف التفاصيل

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عبدالعاطي وهلال اول صفقات الزمالك .. مدير الكزة يكشف التفاصيل عبدالعاطي وهلال اول صفقات .. مدير الكزة يكشف التفاصيل

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أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق أن مسئولي تحدثوا معه بشأن إنضمام الثنائي محمد عبد العاطي و محمد هلال إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل .

وأضاف منصف في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :

الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم ثنائي الوسط محمد عبد العاطي و محمد هلال ، وسنتحدث مع اللاعبين بنهاية الموسم الجاري لحسم مصيرهما ، لكن التركيز مُنصب حالياً على البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل وهو الهدف الرئيسي لكل لاعبي وادي دجلة .

واختتم منصف : بيراميدز يرغب في ضم محمود مرعي و محمد رضا بوبو ، ولن نقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل ، لكن نسعى للبقاء بالدوري الممتاز ، والحديث عن هذه الأمور سيكون بنهاية الموسم .

المصرى اليوم

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