«إيزيس تعود من جديد».. السوبرانو العالمية أميرة سليم تتألق في جلسة تصوير جديدة

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تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم في أحدث جلسة تصوير لها بعنوان «إيزيس تعود من جديد» بفستان أسود ذي تصميم مختلف من وحي أزياء ملكات مصر القديمة أضفى عليها إطلالة جذابة ومزيدا من الأنوثة والجمال.

وحرصت سليم على التقاط الصور الجديدة أمام نهر النيل وظهر في الخلفية برج القاهرة، تأكيدا على حبها لمصر ومعالمها السياحية ومناظرها الطبيعية الخلابة.

واختارت أميرة أن تكون جلسة التصوير بنفس الفستان الذي ظهرت به خلال حفل نقل المومياوات مؤخرا لاعتزازها بهذا الحدث التاريخي الضخم.

يذكر أن أميرة سليم تنتمي لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت في كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراساتها العليا في فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة على معظم المسارح الفرنسية.