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عبدالرحمن المصاطفة يحقق برونزية الكاراتيه للأردن

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عبدالرحمن المصاطفة يحقق برونزية الكاراتيه للأردن عبدالرحمن المصاطفة يحقق برونزية الكاراتيه للأردن

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حقق البطل الأردنى عبدالرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه، أمس الخميس، ضمن دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».
وأصبح «المصاطفة» أول لاعب عربى يحرز ميدالية في هذه الرياضة، مع ظهورها الأول في الألعاب الأوليمبية، وخسر «المصاطفة» أمام اللاعب التركى «سمدان» في منافسات وزن تحت (67) كجم، ليكتفى بالميدالية البرونزية، ووصل «المصاطفة» إلى الدور قبل النهائى بعدما حسم صدارة مجموعته.
وتمثلت نتائج «المصاطفة» في فوزه على اللاتفى كالينيس كالفيس بنتيجة 8- 3، وعلى الفرنسى ستيفن دا كوستا 7- 4، وعلى لاعب فريق اللاجئين هامون ديرافشيبور 3- 0، وعلى الفنزويلى إدواردو 4- 1.
وتُعتبر هذه الميدالية الثانية للأردن في أوليمبياد طوكيو 2020، بعدما حصد نجم التايكوندو صالح الشرباتي الميدالية الفضية.

المصرى اليوم

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