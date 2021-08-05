سامي: المنافسة على المربع الذهبي صعبة.. وبيع حسام حسن هو الأقرب

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أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أن المنافسة صعبة للغاية لحسم التواجد فى بالمربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري العام هذا الموسم.

وقال أحمد سامي في تصريحات إذاعية، "المنافسة قوية هذا الموسم من جانب أكثر من فريق لدخول المربع الذهبي مثل المصري وبيراميدز والاتحاد ومصر المقاصة، لذلك الصراع صعب للغاية، كما توجد أيضا بعض الأزمات الفنية التي نعاني منها، مثل عدم وجود رأس حربة هداف، إضافة للنقص الشديد بقائمة الفريق، حيث أعتمد فقط على 23 لاعبا، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا في المواجهات المتبقية من الدوري، لحجز مركز جيد".

وعن موقف حسام حسن، مهاجم الفريق والمعار لنادى أهلي طرابلس الليبي، ومستقبله مع الفريق السكندري، قال، "الأقرب هو بيع حسام حسن وعدم عودته للفريق في الموسم الجديد".

وأشار سامي، "من المتوقع أيضا عودة أحمد حمدي عبد القادر للأهلي ومصطفى فتحي للزمالك، هناك اتجاه داخل إدارة سموحة، لتقليل الاعتماد على الإعارات مستقبلا، لأن الفريق يفقد بسببها عددا كبيرا من قوامه الأساسي بنهاية كل موسم، إدارة سموحة قررت التحرك مبكرا لتحديد الصفقات المطلوبة في انتقالات الصيف، وحسمنا التعاقد مع رأس حربة أجنبي".