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محمد عبد المنصف : قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي .. والأمل في البقاء ما زال قائماً

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محمد عبد المنصف : قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي .. والأمل في البقاء ما زال قائماً محمد عبد المنصف : قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي .. والأمل في البقاء ما زال قائماً

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عبر محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق عن رضاه التام عن آداء اللاعبين أمام الأهلي بالأمس ضمن مؤجلات الجولة الثانية و العشرين من الدوري العام ، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف .

وأضاف عبد المنصف في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي ، نظراً لفارق الإمكانيات بين الفريقين ، وكنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز هدف التعادل بعد هدف أحمد شريف ، لكن لم يحالفنا التوفيق في معادلة النتيجة والحصول على نقطة من المارد الأحمر .

واختتم عبد المنصف : موقف وادي دجلة ازداد صعوبة عقب الهزيمة أمام الأهلي بالأمس ، ولكن الأمل ما زال قائماً في البقاء بالدوري الممتاز ، نظراً لاشتعال المنافسة بين أكثر من نادِ .

المصرى اليوم

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