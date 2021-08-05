شادي محمد: تصدُر الأهلي للدوري «أمر طبيعي»

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أبدى شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق سعادته الكبيرة بفوز المارد الأحمر على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من الدوري العام، وتصدره لجدول ترتيب المسابقة .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '': الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وارتفاع الرصيد إلى النقطة 61 والإنفراد بصدارة جدول الدوري العام بفارق المواجهات المباشرة مع نادي الزمالك، كما أن تربع المارد الأحمر على قمة الجدول، أمر طبيعي، وهو المركز المفضل للفريق.