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شادي محمد: تصدُر الأهلي للدوري «أمر طبيعي»

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شادي محمد: تصدُر الأهلي للدوري «أمر طبيعي» شادي محمد: تصدُر الأهلي للدوري «أمر طبيعي»

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أبدى شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق سعادته الكبيرة بفوز المارد الأحمر على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من الدوري العام، وتصدره لجدول ترتيب المسابقة .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '': الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو حصد النقاط الثلاث وارتفاع الرصيد إلى النقطة 61 والإنفراد بصدارة جدول الدوري العام بفارق المواجهات المباشرة مع نادي ، كما أن تربع المارد الأحمر على قمة الجدول، أمر طبيعي، وهو المركز المفضل للفريق.

المصرى اليوم

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