محافظ بني سويف يتابع سير عمل مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي بالتأمين الصحي

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الخميس، جهود فرع التأمين الصحي بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بسير العمل في المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي، والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببني سويف.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، بشأن جهود الفرع في تقديم الخدمات الطبية، حيث تفقد مدير الفرع اليوم سير عمل اللجنة المنوطة بأعمال المبادرة الرئاسية لعلاج مرض ضمور العضلات.

وأوضح مدير الفرع أنه تم استكمال جميع الفحوصات لحالة طفل عمره 19 شهرا وتم العرض على اللجنة العلمية العليا وسيتم تلقي العلاج والحقن خلال الأسبوع القادم بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، بالإضافة إلى سحب الفحوصات الجينية لطفلين وجارى استكمال باقى الفحوصات والإجراءات لتحويلهم بعد تشخيصهم واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

من جهتها، أشارت الدكتورة هبة حسن مدير العيادات إلى أن عدد المترددين وصل إلى 37 حالة ليصل بذلك إجمالى عدد المترددين «على مدار ثلاث جلسات» إلى 128 متردداً منهم 71 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات والباقى مرضى ضمور المخ، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص الرقم 01220652059، لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا باستثناء يوم الجمعة تسهيلا على المرضى، مؤكدة أنه سيتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة: يرفق داخل ملف صورة شهادة ميلاد الطفل وجميع التحاليل والفحوصات وخصوصا رسم عصب +رسم عضل في حالة تواجدهم، وقد تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال .

