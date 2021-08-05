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برشلونة يبلغ اومتيتي بالبحث عن نادٍ .. وبيكيه يوافق على تخفيض عقده

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برشلونة يبلغ اومتيتي بالبحث عن نادٍ .. وبيكيه يوافق على تخفيض عقده برشلونة يبلغ اومتيتي بالبحث عن نادٍ .. وبيكيه يوافق على تخفيض عقده

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن قرار إدارة برشلونة، بالإجتماع خلال الساعات المقبلة، مع لاعبا الفريق، صامويل اومتيتي، وجيرارد بيكيه، لحسم مصيرهما مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يبحث مرة أخرى مع أومتيتي عن طريقة لرحيله، بينما سيكون الاجتماع مع بيكيه حول تخفيض راتبه، وذلك استعدادا لقيد لاعبين جدد في 13 أغسطس الجاري وتوقيع عقد جديد مع ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي يشعر بالضيق الشديد من قرار المدير الفني رونالد كومان، بعدم الاعتماد عليه في وديتي شتوتجارت وسالزبورج، رغم استعداده بكل جدية لتحسين لياقته البدنية، حيث أعلن كومان أن المدافع الفرنسي خارج حساباته في الموسم الجديد.

كما كشفت الصحيفة إلى أن بيكيه فاجأ مسؤولي برشلونة بعدما أبدى استعداده لتخفيض راتبه، وهو نفس الأمر الذي سيتم مع سيرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبرتو، وجوردي ألبا، بسبب رغبة الإدارة في تخفيض رواتبهم.

وأكدت الصحيفة أن ملف بيكيه تم حله بالفعل، بينما يصر أومتيتي على البقاء في برشلونة رغم أن النادي أخطره بحرية اختيار وجهته الجديدة.

المصرى اليوم

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