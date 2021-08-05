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حركة النهضة التونسية تدعو للحوار الوطني مع جميع الأطراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية

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حركة النهضة التونسية تدعو للحوار الوطني مع جميع الأطراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية حركة النهضة التونسية تدعو للحوار الوطني مع جميع الأطراف وفي مقدمتها رئيس الجمهورية

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أعلن مجلس شورى حركة النهضة «إخوان تونس» برئاسة عبدالكريم الهاروني، تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة، وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

ودعت الحركة في بيان، الخميس، إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة، وأعلنت الحركة استعدادها للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين افضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي، واحترام الحريات وحقوق الإنسان.

ودعت الحركة إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

وشددت على ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها لإعادة النظر في خياراتها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتطلبها التطورات في البلاد.

وأكدت حرص الحركة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من اجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وانجاز الاصلاحات الضرورية، والتشديد على الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المتورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.

المصرى اليوم

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