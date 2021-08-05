جامعة طيبة تُدشن المنصّة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

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بهدف تسهيل حجز المنسوبين والحصول على مواعيد أسرع

دشن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، منصة "نظام حجز مواعيد اللقاحات لمنسوبي الجامعة والتعليم العام"، اليوم الخميس، بهدف تسهيل حجز المنسوبين والحصول على مواعيد أسرع في مركز لقاحات كورونا بالجامعة.

وشكر رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، وزارة التعليم على دعمها للتعليم الجامعي والعام في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وقال: إن المنصة تُعد استكمالاً للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور "السراني": أن جامعة طيبة تسعى من خلال تدشين هذه المنصة، لتسخير الإمكانيات لديها في المساهمة في دعم جهود الدولة بالحد من تفشي الجائحة.

وأشار إلى أن المنصة يمكن لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والموظفين والطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والعام التسجيل فيها؛ لتسهيل الإجراءات الخدمية المقدمة لمنسوبي الجامعة والتعليم العام، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة المستفيدين.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمركز اللقاح بجامعة طيبة الدكتور مؤيد البدراني، طريقة التسجيل في المنصة بالنسبة لمنسوبي الجامعة، عند تسجيل الدخول في المنصة، تظهر بيانات المنتسب للجامعة، دون الحاجة لإدخالها.

وقال: أما بالنسبة لمنسوبي التعليم العام فيجب إدخال البيانات حتى يتمكن من التسجيل، من ثم يتم اختيار اليوم المناسب والوقت، بعد ذلك تصل رسالة تأكيد الحجز مع إيميل يوجد فيه الموعد.