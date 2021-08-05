أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة طيبة تُدشن المنصّة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

Print
بهدف تسهيل حجز المنسوبين والحصول على مواعيد أسرع

جامعة طيبة تُدشن المنصّة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

دشن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، منصة "نظام حجز مواعيد اللقاحات لمنسوبي الجامعة والتعليم العام"، اليوم الخميس، بهدف تسهيل حجز المنسوبين والحصول على مواعيد أسرع في مركز لقاحات كورونا بالجامعة.

وشكر رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، وزارة التعليم على دعمها للتعليم الجامعي والعام في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وقال: إن المنصة تُعد استكمالاً للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها المملكة العربية .

وأضاف الدكتور "السراني": أن جامعة طيبة تسعى من خلال تدشين هذه المنصة، لتسخير الإمكانيات لديها في المساهمة في دعم جهود الدولة بالحد من تفشي الجائحة.

وأشار إلى أن المنصة يمكن لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والموظفين والطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والعام التسجيل فيها؛ لتسهيل الإجراءات الخدمية المقدمة لمنسوبي الجامعة والتعليم العام، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة المستفيدين.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمركز اللقاح بجامعة طيبة الدكتور مؤيد البدراني، طريقة التسجيل في المنصة بالنسبة لمنسوبي الجامعة، عند تسجيل الدخول في المنصة، تظهر بيانات المنتسب للجامعة، دون الحاجة لإدخالها.

وقال: أما بالنسبة لمنسوبي التعليم العام فيجب إدخال البيانات حتى يتمكن من التسجيل، من ثم يتم اختيار اليوم المناسب والوقت، بعد ذلك تصل رسالة تأكيد الحجز مع إيميل يوجد فيه الموعد.

جامعة طيبة تُدشن المنصّة الإلكترونية لحجز مواعيد لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين

الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين