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محافظ الفيوم يقرر عودة العمل بكامل القوة الوظيفية بجميع المصالح الحكومية

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محافظ الفيوم يقرر عودة العمل بكامل القوة الوظيفية بجميع المصالح الحكومية محافظ الفيوم يقرر عودة العمل بكامل القوة الوظيفية بجميع المصالح الحكومية

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أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قراراً بعودة جميع العاملين للعمل بكامل القوة الوظيفية بالديوان العام للمحافظة، والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات القروية التابعة، ومديريات الخدمات وكافة المصالح الحكومية بدائرة المحافظة، مؤكداً على متابعة تطبيق القرار بكل حزم، وذلك لعودة انتظام العمل بكافة المصالح من جديد، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتيسيراً على المواطنين.

وشدد محافظ الفيوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية اللازمة في جميع المنشآت الحكومية والخاصة، ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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