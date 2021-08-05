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تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

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تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

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وافق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى الأهلي موافقته على رحيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار هذا الموسم لنادي سيراميكا كليوباترا بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وجاءت الموافقة على إعارة ريان إلى نادي ألطاي التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار مع أحقية شراء النادي التركي للاعب مقابل مليون و200 ألف دولار.

ومن المقرر أن تتم صفقة انتقال ريان للنادي التركي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

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