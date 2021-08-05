أحمد سامي : تعاقدنا مع مهاجم أجنبي.. وهدفنا إنهاء الدوري بالمربع الذهبي

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أكد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن ناديه حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد سامي، في تصريحات إذاعية: «أنهينا التعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل صعوبة عودة حسام حسن، المعار لنادي أهلي طرابلس الليلي، لصفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «هناك استقرار داخل النادي على بيع حسام حسن، في الميركاتو الصيفي، في ظل رغبة أكثر من ناد رفي التعاقد معه».

وأشار: «نسعى لإنهاء الدوري في المربع الذهبي، وسنبذل أقصى جهد لنا لتحقيق ذلك، خاصة في ظل المنافسة القوية مع أكثر من ناد، على رأسهم المصري وبيراميدز والاتحاد السكندري».