أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

Print
مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية
أكد دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة

مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر 10 مخالفات لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 10 مخالفات بحق (8) مواطنين ومقيمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة عقب ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص.


وأكد المركز دعمه لجميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.


ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا