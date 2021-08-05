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فرنسا تتحدى أمريكا في نهائي السلة بالأولمبياد

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فرنسا تتحدى أمريكا في نهائي السلة بالأولمبياد فرنسا تتحدى أمريكا في نهائي السلة بالأولمبياد

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قلب الفرنسي تأخره في الربع الأول من المباراة 27 / 29 إلى فوز ثمين على نظيره السلوفيني، في نصف نهائي سلة الرجال بأولمبياد طوكيو.

وشهد الربع الثاني تعادلا بين الفريقين 15 / 15 قبل أن يقلب المنتخب الفرنسي الطاولة في الربع الثالث الذي سجل فيه 29 نقطة مقابل 21 نقطة لسلوفينيا.

وقدم الفريقان أداء قويا في الربع الأخير من المباراة ولم يحسم المنتخب الفرنسي النتيجة لصالحه إلا في الثواني الأخيرة رغم تفوق المنتخب السلوفيني في هذا الربع حيث سجل فيه 24 نقطة مقابل 19 نقطة لفرنسا.

ويطمح المنتخب الفرنسي، الفائز بفضية المسابقة مرتين سابقتين في دورتي 1948 و2000 إلى الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأولمبية لكنه سيصطدم في النهائي بالعملاق الأمريكي.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب السلوفيني إلى الفوز بالميدالية البرونزية على حساب أستراليا بعد غد السبت وذلك في أول مشاركة له بالدورات الأولمبية منذ تفكك يوغسلافيا السابقة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

المصرى اليوم

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