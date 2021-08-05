الاتحاد الافريقي لكرة اليد يستفسر عن إمكانية الحضور الجماهيري لمباراة السوبر

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طلب مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، من اللجنة المعينة لادارة اتحاد اليد المصري، برئاسة محمد الأمين، تحديد إمكانية الحضور الجماهيري لمباراة السوبر الافريقي لكرة القدم، والتي ستجري بين الأهلي والزمالك.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يوم ١٨ أغسطس الجاري موعدا لإقامة لقاء السوبر الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي في القاهرة بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس الافريقية. .

وينتظر ان يرد الاتحاد المصري لكرة اليد، علي الاتحاد الافريقي، بشأن الحضور الجماهيري لمباراة السوبر في موعد غايته العاشر من أغسطس الجاري.