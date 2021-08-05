دراسة جديدة تكشف: إصابة المخ بخلل وظيفي بسبب «كوفيد-19».. وهذه هي الأعراض

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توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن مضاعفات «كوفيد-19» طويلة المدى ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تستمر بعض الأعراض العصبية الناجمة عن المرض، بينما يعمل الباحثون على فهم الأسباب والآليات التي تؤدي إلى إصابة المخ بذلك الخلل الوظيفي.

وقالت رابطة ألزهايمر، في بيان صحفي لها اليوم، إن الدراسة الجديدة توصلت إلى علاقة بين كوفيد-19 واستمرار العيوب الإدراكية العصبية والتي تشمل سرعة الإصابة بمرض ألزهامير.

وكشفت نتائج الدارسة التي أعلن عنها المؤتمر الدولي لرابطة ألزهايمر الافتراضي لعام 2021، الذي عقد في ولاية كولورادو الأمريكية، والذي نقلته وسائل إعلام عالمية اليوم، عن بعض الأعراض العصبية والنفسية التي يعاني منها المريض المصاب على المديين الطويل والقصير، والتي تشمل فقدان الشم والتذوق والعيوب الإدراكية وعيوب التركيز، والمعروفة باسم «ضباب الدماغ»، حيث يعاني المصاب من عدم صفاء ذهنه بشكل طبيعي.

وأظهرت البيانات أن هذه الأعراض العصبية تستمر عند البعض وأكثرهم من الفئة الأكبر سنا، بينما وجد الباحثون أن المرضى كانوا أكثر عرضة لانخفاض الأكسجين في الدم عقب إجراء تمرين بدني، فضلا عن ضعف الحالة البدنية بشكل عام.

وقالت نائب رئيس رابطة ألزهايمر للعلاقات الطبية والعلمية، هيثر سنايدر، إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، موضحة أن هذه البيانات الجديدة تشير إلى اتجهات مزعجة توضح أن الإصابة بكوفيد-19 تؤدي إلى استمرار التشويش الإدراكي أو حتى الإصابة بأعراض ألزهايمر.

وأضافت أنه «مع وجود ما يزيد على 190 مليون حالة إصابة ووفاة نحو 4 ملايين شخص حول العالم، تسبب كوفيد -19 في تخريب العالم كله، ومن ثم يجب أن نستمر في دراسة ما يفعله هذه الفيروس في أجسادنا وعقولنا».