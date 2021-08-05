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ميار شريف تصعد لربع نهائي وينرز المفتوحة

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ميار شريف تصعد لربع نهائي وينرز المفتوحة ميار شريف تصعد لربع نهائي وينرز المفتوحة

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تأهلت المصرية ميار شريف إلى ربع نهائي طولة وينرز المفتوحة بمدينة كلوج الرومانية، بعد فوز مستحق على الفلبينية أليكساندرا أيالا بمجموعتين دون رد.

وجاءت نتيجتا المجموعتين «6- 2، 6- 2»، لتبلغ صاحبة المركز الـ119 في تصنيف محترفات التنس إلى الدور ربع النهائي من البطولة الدولية.

وكانت ميار قد حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتي جراند سلام، لتحجز لنفسها مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.

وشاركت ميار مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة مصرية في التاريخ، لكنها لم توفق وودعت من الدور الأول.

المصرى اليوم

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