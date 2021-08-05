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ابنة أحمد راتب ترد على الصورة المتداولة لوالدها الراحل بالملابس الداخلية

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ابنة أحمد راتب ترد على الصورة المتداولة لوالدها الراحل بالملابس الداخلية ابنة أحمد راتب ترد على الصورة المتداولة لوالدها الراحل بالملابس الداخلية

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أعربت لمياء ابنة الفنان أحمد راتب، عن استيائها، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لوالدها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على مقهى ويرتدي الملابس الداخلية، ما دفع بعض المتابعين للسخرية من الصور والفنان.

وردت لمياء، على الساخرين من صوره أبيها كاتبة في تعليق على إحدى الحسابات التي نشرت الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكو، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه».

وتابعت لمياء، «للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره».

وأضافت: «لايجوز هذا الهراء ده مشهد من عمل فني، رحمة الله عليه، ألف رحمة ونور عليك يا بابا يا طيب»، حيث كانت الصور من كواليس فيلم «مراتي في الكلبش»، والذي شاركته بطولته الفنانة نهال عنبر ومجموعة من الوجوه الشابة».

واشتهر أحمد راتب بتقديمه الأدوار الكوميدية، والتي تركت بصمة في السينما والدراما المصرية، وكان آخر عمل له قبل وفاته، فيلم فوبيا والذي عرض عام 2017.

والتحق أحمد راتب في بداية حياته بكلية الهندسة، ثم انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس، ثم بدأ مشواره الفني وبدأ الانضمام لأكثر من عمل فني.

المصرى اليوم

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