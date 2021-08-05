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أقباط الأقصر يبدأون صيام  العذراء مريم لمدة 15 يوماً ابتداء من الغد

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أقباط الأقصر يبدأون صيام  العذراء مريم لمدة 15 يوماً ابتداء من الغد أقباط الأقصر يبدأون صيام  العذراء مريم لمدة 15 يوماً ابتداء من الغد

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يحتفل الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، ابتداءً من الغد الجمعة، بصوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري، يتخلله إقامة القداسات الإلهية بعدد من الكنائس بإيبارشية الأقصر وإيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة المستجد .

وأنار أقباط المحافظة، صور السيدة العذراء احتفالا ببدء الصوم والذي يعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك والطعام النباتي، ويحرص الشعب القبطي على صوم تلك الفترة كاملة تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، حيث يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، كما يصاحبه نهضات روحية يتخللها صلوات وتسابيح وتمجيد للسيدة العذراء، والغرض منه التعلم من فضائلها وإيمانها ومحبتها وخدمتها للناس، لدرجة أن البعض يصوم 3 أسابيع زيادة عن الصوم المحدد من الكنيسة، والبعض يصوم حتى موعد الغروب حبًا في التشفع بالعذراء مريم .

وصوم السيدة العذراء، صامه الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند، وعندما عاد توما الرسول سأل الرسل عن السيدة العذراء، قالوا له إنّها قد ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنَّه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيدًا للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي .

أما الكنيسة الكاثوليكية، فتبدأ صوم السيدة العذراء بداية شهر أغسطس وحتى يوم 15 من نفس الشهر كل عام، وكنيسة الروم الأرثوذكس تصوم يوم 14 أغسطس حتى 27 من نفس الشهر.

المصرى اليوم

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