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ما علامات الإصابة بضربة شمس؟

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ما علامات الإصابة بضربة شمس؟ ما علامات الإصابة بضربة شمس؟

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مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يصاب الفرد بضربة الشمس، نتيجة مروره في الشارع أو اضطراره للنزول لقضاء أمر مهم في هذا اليوم الحار، رغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من النزول إلى الشارع.

ولـ«ضربة الشمس» عدد من الأعراض، يمكن للمصاب التعرف عليها بسرعة، ومن ثَمَّ تلقي الدواء المناسب لها، ومن تلك الأعراض:

1- الشعور بالإجهاد الحراري وخروج حرارة من الجسم.

2- الشعور بالصداع الشديد.

3- عدم القدرة على الحركة، والشعور بحالة من فقدان التركيز.

4- سرعة التنفس وزيادة النبض.

5- التعرق الشديد.

6- ارتفاع درجة الحرارة.

المصرى اليوم

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