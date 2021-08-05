عمل لي سحر ليعاشر زوجتي في غيابي.. اعترافات عامل بتمزيق جسد والده في إمبابة

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سددت له 9 طعنات ومزقت ملابسه وقطعت عضوه الذكري تلك كانت اعترافات «سعيد» 45 سنة بقتل والده بمنطقة إمبابة في الجيزة، وقال: «أبويا بيخوني مع مراتي وغاوي شعوذة وسحر».. تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيقات.

وقال المتهم: أنا متزوج ومقيم في شقة بالقرب من شقة والدي في إمبابة، ومنذ فترة بدأت أشعر بعدم الاتزان في تصرفاتي وعدم القدرة على معاشرة زوجتي جنسيا، فاكتشفت بالصدفة أن والدي صنع له لمعاشرة زوجتي جنسيا لهذا قررت التخلص منه خاصة بعد ان دمر حياتي.

كشف المتهم في، يوم الحادث ذهب إلى المطبخ واستل سكينًا ودخل غرفة والده كان مستغرقًا في النوم، سدد له 9 طعنات حتى فارق الحياة، ثم جرده من ملابسه وقطعت عضوه الذكري، وعندما شاهدت زوجتي المشهد هربت من الشقة تم القبض على عليه.

جثة - صورة أرشيفية

قالت التحريات بعد الاستماع إلى أقوال شهود عيان أن المتهم ويصدر منه تصرفات غريبة منذ فترة وتحفظت القوات على السلاح المستخدم في الحادث، وقامت النيابة بمناظرة الجثة وتبين بها طعنات مناطق الرقبة والوجه والبطن، وقطع في العضو الذكري.

طالبت النيابة الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة، وتم انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة في الحادث واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي اعترف بقتل والده، بعد ان شاهده في علاقة غير شرعية مع زوجته، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت ببالحكم إعدامه في التهم المنسوبة اليه.

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