الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض بداية الأسبوع.. و«الخرائط» لم ترصد انخفاضا ملموسا

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تلك الأجواء الحارة تستمر في مصر حتى غدًا وتنخفض بداية من الأسبوع المقبل قليلاً ثم تعاود الإرتفاع مرة أخرى، مضيفة أن خرائط الأرصاد لم توضح وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حتى الآن.

موجة عالمية لم تشهدها أوروبا منذ 1980 أدت لاندلاع الحرائق في تركيا

ووصفت صحف عالمية ارتفاع درجات الحرارة في دول حوض البحر المتوسط بعبارة «البحر المتوسط يحترق»، والتى طالت منها مصر وذلك قبل انكسار تلك الموجة مؤقتًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن الموجة الحالية شديدة الحرارة وهي طويلة المدي لم تشهدها أوروبا منذ ١٩٨٠، والتى بدأت قبل شهر، وأدت إلى إرتفاع درجة الحرارة في اليونان إلى ٥٠ درجة، كما وصلت في قبرص إلى 47 درجة، وأدت إلى إندلاع حرائق في جنوب تركيا ورصدت صور الأقمار الصناعية أدخنة تلك الحرائق.

وأثرت هذه الموجة الحارة على جمهورية مصر العربية، وأدت لارتفاع درجة الحرارة اليوم في القاهرة اليوم إلى ٤٣ درجة، و46 درجة في الوادي الجديد، وفقًا تسجيلات محطات الرصد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه تأثير تلك الموجة العالمية على مصر انخفض بسبب مرور تلك الكتلة الحارة على البحر المتوسط، مما أدي إلى خفض درجات الحرارة، ومع تحملا بكميات كبيرة من الرطوبة، زاد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

درجات الحرارة المحسوسة في مصر اليوم

الوادي الجديد 46 درجة

الأقصر 45 درجة

أسوان 45 درجة

إدفو 45 درجة

أبوسمبل 45 درجة

القاهرة 44 درجة

رأس سدر 44 درجة

الفيوم 44 درجة

المنيا 44 درجة

أسيوط 44 درجة

سوهاج 44 درجة

أبورماد 44 درجة

شبين الكوم 43 درجة

سيوة 43 درجة

الإسماعيلية 43 درجة

السويس 43 درجة

نخل 43 درجة

شلاتين 43 درجة

وادي النطرون 42 درجة

طنطا 42 درجة

دمنهور 42 درجة

شرم الشيخ 42 درجة

الغردقة 42 درجة

مرسي علم 42 درجة

السلوم 41 درجة

المنصورة 41 درجة

نويبع 41 درجة

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