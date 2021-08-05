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وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، نظاما خاصا لصرف مكافآت الفوز بالمباريات لتحفيز اللاعبين على حصد جميع النقاط في المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني، في جدول المسابقة متساوياً مع النادي الأهلي عند رصيد 61 نقطة، ولا يفصلهما بينهما سوى فارق الأهداف.

ويتبقى للزمالك سبع مباريات، يسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، في تحقيق الفوز بنقاطها جمعياً وانتظار أي تعثر للنادي الأهلي، خلال مبارياته المتبقية.

وينص النظام الذي وضعه كارتيرون لتحفيز اللاعبين، صرف مكافأة كل مباراة تم تحقيق الفوز بها، مع صرف جميع المكافآت المتأخرة عن المباريات السابقة.

وحصل كارتيرون على موافقة اللجنة التي تدير نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، لرغبتها في تحفيز اللاعبين، من أجل الفوز بدرع الدوري في الموسم الحالي.