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مروان حمدي يصدم بهذا القرار

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مروان حمدي يصدم الزمالك بهذا القرار مروان حمدي يصدم بهذا القرار

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وجه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، صدمة قوية، لمسؤولي القلعة البيضاء.

فقد كشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة، أن مروان حمدي، يرفض الدخول في صفقة تبادلية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف :"اللاعب طلب أن يختار هو النادي الذي ينتقل إليه في الموسم المقبل، مادام هناك نيه للاستغناء عن خدماته، في نهاية الموسم الجاري"..

يذكر أن مروان حمدي، لم يستطع أن ينال اعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وظهر بمستوي سيء للغاية منذ انضمامه للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من فريق المقاصة، الامر الذي جعل المدير الفني يضعه علي قائمة الراحلين

المصرى اليوم

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