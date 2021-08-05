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متحور «دلتا» يجتاح أمريكا.. الإصابات تتجاوز 100 ألف حالة يوميا

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متحور «دلتا» يجتاح أمريكا.. الإصابات تتجاوز 100 ألف حالة يوميا متحور «دلتا» يجتاح أمريكا.. الإصابات تتجاوز 100 ألف حالة يوميا

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كشفت وكالة رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر، بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة الأربعاء، مع اجتياح السلالة المتحورة «دلتا» مناطق لم يحصل فيها الناس على التطعيم.

وأظهرت بيانات للوكالة أن أمريكا تسجل 94819 حالة في المتوسط على مدى 7 أيام، وهي زيادة بواقع 5 أمثال خلال أقل من شهر. ويرسم هذا المتوسط أدق صورة لمدى سرعة ارتفاع وتيرة الإصابات لأن بعض الولايات لا تعلن حالات العدوى إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه خلال الأسابيع القادمة قد يزداد عدد الحالات بواقع المثلين ليصل إلى 200 ألف يوميا بسبب السلالة «دلتا» شديدة العدوى.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن السلالة «دلتا»، التي رصدت أول مرة في الهند، تشكل 83% من الحالات الجديدة التي تُسجل في الولايات المتحدة.

وأظهر تحليل للبيانات أن الوفيات قفزت 33% خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل نحو 377 حالة وفاة يوميا في المتوسط.

المصرى اليوم

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