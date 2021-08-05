أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس التونسي يعلن التصدي لمحاولات تفتيت الدولة.. ويحذر من المس بوزارة الداخلية

Print
الرئيس التونسي يعلن التصدي لمحاولات تفتيت الدولة.. ويحذر من المس بوزارة الداخلية الرئيس التونسي يعلن التصدي لمحاولات تفتيت الدولة.. ويحذر من المس بوزارة الداخلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولة المس من وزارة الداخلية وتوظيفها لمآرب شخصية، مؤكدا حيادية الوزارة باعتبارها مرفق عمومي لكل التونسيين، جاء ذلك خلال لقائه بالمكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية.

وأكد سعيد، إنه سيتم التصدي لكل محاولات التسلل إلى مفاصل الدولة وتفتيتها، معتبرا زيارته لمقر الوزارة لشكر كافة المنتسبين على دورهم الوطني الصادق ولطمأنة كل التونسيين بأن بلادهم دولة القانون، وكل التونسيين سواسية أمامه، متعهدا بعدم التعرض لأي شخص ما لم تكن متعلقا به قضايا، وشدد على أن الصلح لا يكون إلا مع الشعب.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الدول هو محاولات تفتيت المجتمع والمواقف التي لا تدل على الانتماء إلى هذا الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك