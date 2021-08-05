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إذاعة إسبانية تكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

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إذاعة إسبانية تكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة إذاعة إسبانية تكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

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ينتظر أن ينهي نادي برشلونة الجدل وكل الإشاعات المثارة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تجديد عقده في الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت إذاعة «RAC1» الكتالونية عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه ميسي، وقالت: «مسلسل ميسي العظيم وصل لمرحلته الأخيرة، حيث سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، وسيحصل على نصف راتبه، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 350 مليون يورو».

وأضافت: «بعد مرور عام تقريبا على أزمة البورفاكس الشهيرة، فإن ميسي سيوقع على العقد الجديد اليوم الخميس أو في نهاية يوم غد الجمعة، مع العلم أنه لم يكن لاعبا لبرشلونة منذ 1 يوليو الماضي».

وكان ميسي وصل إلى برشلونة، أمس الأربعاء، عقب نهاية عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعقد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي جلسة مع إدارة «البارسا» قبل توقيع العقود رسميا.

يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي.

المصرى اليوم

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