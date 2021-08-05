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تنكر في هيئة فتاة ليؤدي الامتحان بدلًا من صديقته.. شبح الثانوية العام يزج بسنغالي إلى السجن

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يبدو أن شبح الثانوية العامة لا يطل برأسه في فقط؛ إذ تسبب هذا الشبح في الزج بطالب سنغالي تنكّر في زي نسائي ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محل صديقته في الشنغال ليجنبها نوبات القلق.

تنكر في زي نسائي لتمتحن بدلًا من صديقته..شبح الثانوية العام ةيزج بشاب في السجن

ويعاني الطلاب في البلدان الأشد فقرًا من صراعا نفسية جراء المنافسة على مستقبلهم الأكاديمي، ويمثل شاب، أمام القضاء السنغالي، اليوم الخميس مع حبيبته بتهمة «الغش والتحايل في الامتحانات»، وفق ما نقله موقع «ميرور» عن محامي المتهمين.

وقد وضع الطالب الذي يدرس في جامعة في شمال البلاد مع صديقته في سجن ديوربيل (وسط السنغال) على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين، بحسب ما أفاد المحامي سورين نديونجه.

تنكر في زي نسائي لتمتحن بدلًا من صديقته..شبح الثانوية العام ةيزج بشاب في السجن

ومن المرتقب أن يمثل المتهمين اليوم المولفق في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة «الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال»، وفق المحامي.

وذهب الشاب إلى ديوربيل لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته التي تدرس في مدرسة ثانوية في هذه المدينة لـ«لتجنيبها مشاعر القلقل». ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستاناً أحمر مزيّناً بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.

وقد اتضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. وقد استغرب المراقبون لباسه،بحسب الإدعاء، واتصلوا بالشرطة التي أوقفته مع صديقته.

المصرى اليوم

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