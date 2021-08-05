بدء دورات توعية وحدات تكافؤ الفرص بفرع المجلس القومي لمناهضة العنف ضد المرأة

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أكدت إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء على دور المجلس في تبنى قضايا المرأة بصفة عامة والمرأة السيناوية بصفة خاصة .

وأعلنت في الدورة التدريبية الأولى لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص في مديرية التربية والتعليم بالمحافظه التي أفتتحتها بمقر فرع المجلس بالعريش تحت عنوان «كيفية مناهضة العنف ضد المرأة»تحت رعاية كل من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.. بحضور مروة عبدالعزيز مدير وحدة تكافؤ الفرص في مديرية التربية والتعليم، نسرين حمدى بكير رئيس مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس وفاطمة نصار عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالتربية والتعليم وعضو المجلس وعدد 30 مسؤول ومسئولة عن وحدات تكافؤ الفرص بالمدارس، أن هناك شراكة بين فرع المجلس ومحافظة شمال سيناء ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتكثيف التوعية بكافة التعامل مع المرأة في المجتمع وتوضيح مظاهر العنف ضدها.. سواء كانت فتاة أو سيدة.. والتركيز على تمكين المرأة بمحاوره المختلفة، ومناهضة العنف ضدها بكافة أشكاله ومستوياته

وأضافت أنه يتم اطلاق سلسلة الدورات اليوم لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمدارس على مستوى المحافظة، ليتم تعميمها بعد ذلك على مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بمختلف المديريات والادارات على مستوى المحافظة.. مشيرة إلى أن فرع المجلس بصدد انشاء وحدات لتمافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة بجامعة العريش .

كما أشارت إلى تقدير القيادة السياسية لدور المرأة وأهميتها في المجتمع واصدار الاستراتيجية الخاصة بحمايتها ودعم حقوقها، والتوجيه بتمكينها ومناهضة العنف والتمييز ضدها وتغليظ العقوبات بخصوص قضايا العنف من ختان وزواج ميكر وحق الفتاة في التعليم ومنع كافة مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.. موضحة دور فرع المجلس في تبنى قضايا ومشكلات المرأة من خلال الدورات والندوات وحملات طرق الأبواب وشهر بدور واحميها من الختان وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها فرع المجلس لدعم قضايا المرأة في اطار رؤية مصر 2030 .

وأكدت على تبنى فرع المجلس لمبادرتى «شمال سيناء بلا ختان أناث» و«المرأة بلا أمية».. حيث يتم الاعلان عن خلو المحافظة من الظاهرتين قريبا .

ومن جانبها.. أكدت مروة عبدالعزيز مدير وحدة تكافؤ الفرص في مديرية التربية والتعليم على اهتمام المديرية بالتعاون مع فرع المجلس القومى في مختلف الأنشطة وتشكيل وحدات لتكافؤ الفرص بالمدارس.. مشيرة إلى الاهتمام بقضايا المرأة من طالبات المراحل التعليم الأساسى إلى العاملات والموظفات في مختلف الادارات والمواقع .

وتناولت نسرين حمدى بكير رئيس مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أنشطة وفعاليات فرع المجلس، وكذا دور مكتب الشكاوى في تبنى قضايا ومشكلات المرأة من خلال الشراكة مع مجموعة محامين متطوعين للدفاع عنها في كافة المجالات.. إلى جانب والخط المختصر ١٥١١٥، والتنسيق مع مشيخة الأزهر في جمع الشمل حفاظا على الأسرة .