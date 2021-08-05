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980 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بشمال سيناء

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980 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بشمال سيناء 980 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بشمال سيناء

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين.

وأشار المحافظ إلى وجود ٩٣٦ وحدة سكنية بحي السبيل بالعريس و٣١ وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبدو١٣ وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث أن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 متر مربع.

دعا المحافظ المواطنين من الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين ومحدودي الدخل، لافتًا أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ ألف جنية ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقي المبلغ على ٣٠ سنة مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ ٦٠ الف جنية للوحدة.

لفت المحافظ إلى أن سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية يتراوح بين 20 إلى ٥٠ سنة، وأن التقديم للمقيمين بمحافظة شمال سيناء إقامة دائمة ويجوز التقدم على وحدات بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط المتوافرة بمكاتب البريد خلال الأسبوع المقبل.

قال المحافظ أن الامتداد العمراني في مدينة العريش سيكون في الاتجاه الغربي باتجاه عمارات السبيل، حيث أن السبيل ستكون في وسط المدينة في غضون عشر سنوات ..مؤكدًا على أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تتيح للمواطن شراء أي وحدات سكنية حتى وان كانت وحدات خاصة.

المصرى اليوم

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