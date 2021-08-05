عروس البحر المتوسط تستقبل المصطافين بـ«العرافة»

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تنظم وزارة الثقافة عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية بالمدن الساحيلية، حيث قدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى عددا من التابلوهات الاستعراضية منها «عرايس المولد، فاصل تنورة، العرافة» تدريب وتصميم رقصات سعيد فتحى.

كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن التراث بمدن القناة ومنها «الضمة، آه ياللي، البحرية، بتغنى لمين» تدريب وتصميم رقصات محمد صالح، واختتمت العروض بتقديم فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية المعبرة عن التراث بصعيد مصر ومنها «الكف، التحميلة، العصاية» تدريب وتصميم رقصات مصطفى أمين.